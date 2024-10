Judo, le ragazze dell'Accademia Prato prime in Coppa Italia A2 (Di martedì 29 ottobre 2024) Prato, 29 ottobre 2024 - L'Accademia Prato si è rivelata la miglior società in Coppa Italia A2 di Judo, per quanto riguarda la competizione riservata alle donne. E' il verdetto emesso dalla manifestazione andata in archivio pochi giorni fa a Lignano Sabbiadoro, che nella gara femminile ha visto il sodalizio pratese salire sul gradino più alto del podio mettendosi alle spalle la Pro Recco Judo e il Judovanzago. Merito delle prestazioni delle singole atlete, iniziando da quella Benedetta Capponi capace di laurearsi campionessa nella categoria 63 kg. Ottime anche le performance di Sofia Kubler, che ha portato a casa un argento nella categoria +78 kg, e di Martina Cocco, bronzo nella categoria -78 kg. “È stata una bellissima giornata. Sport.quotidiano.net - Judo, le ragazze dell'Accademia Prato prime in Coppa Italia A2 Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 - L'si è rivelata la miglior società inA2 di, per quanto riguarda la competizione riservata alle donne. E' il verdetto emesso dalla manifestazione andata in archivio pochi giorni fa a Lignano Sabbiadoro, che nella gara femminile ha visto il sodalizio pratese salire sul gradino più alto del podio mettendosi alle spalle la Pro Reccoe ilvanzago. Meritoe prestazionie singole atlete, iniziando da quella Benedetta Capponi capace di laurearsi campionessa nella categoria 63 kg. Ottime anche le performance di Sofia Kubler, che ha portato a casa un argento nella categoria +78 kg, e di Martina Cocco, bronzo nella categoria -78 kg. “È stata una bellissima giornata.

