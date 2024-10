Il nuovo libro sulla storia di Bologna (Di martedì 29 ottobre 2024) Alle 17 di domani la Sala dello Stabat Mater dell’Archiginnasio ospiterà la presentazione del libro storia di Bologna. Dall’antichità al “secolo breve”. All’incontro saranno presenti il professore emerito Angelo Varni, curatore del volume, il direttore del Dipartimento di storia Culture Civiltà dell’Università di Bologna, Roberto Balzani e il professore emerito Giovanni Brizzi. La curatela ripercorre oltre duemila anni di storia cittadina, dalla Felsina etrusca fino al Novecento. L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento posti. Ilrestodelcarlino.it - Il nuovo libro sulla storia di Bologna Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Alle 17 di domani la Sala dello Stabat Mater dell’Archiginnasio ospiterà la presentazione deldi. Dall’antichità al “secolo breve”. All’incontro saranno presenti il professore emerito Angelo Varni, curatore del volume, il direttore del Dipartimento diCulture Civiltà dell’Università di, Roberto Balzani e il professore emerito Giovanni Brizzi. La curatela ripercorre oltre duemila anni dicittadina, dalla Felsina etrusca fino al Novecento. L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento posti.

