I fiori si salvano (quasi) dagli aumenti: gli acquisti per i cari defunti (Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI fiorai hanno già fatto il carico di fiori profumanti e colorati, piante, lumini e tutto quanto necessario affinchè le famiglie possano onorare i propri cari scomparsi in occasione dell Commemorazione dei defunti. Mentre il Comune di Avellino ha già varato il piano traffico in vista del week end lungo delle celebrazioni del 1 e 2 Novembre, sono diverse le persone che già stanno acquistando fiori per portarli al cimitero ed evitare la folla dei giorni di punta. Dal punto di vista dei prezzi, in contotendenza rispetto agli scorsi anni e comunque all’aumento continuo e generale dei prezzi, quest’anno per fiori e piante sembra che piccoli ritocchi siano comunque sostenibili. Anteprima24.it - I fiori si salvano (quasi) dagli aumenti: gli acquisti per i cari defunti Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI fiorai hanno già fatto ilco diprofumanti e colorati, piante, lumini e tutto quanto necessario affinchè le famiglie possano onorare i propriscomparsi in occasione dell Commemorazione dei. Mentre il Comune di Avellino ha già varato il piano traffico in vista del week end lungo delle celebrazioni del 1 e 2 Novembre, sono diverse le persone che già stanno acquistandoper portarli al cimitero ed evitare la folla dei giorni di punta. Dal punto di vista dei prezzi, in contotendenza rispetto agli scorsi anni e comunque all’aumento continuo e generale dei prezzi, quest’anno pere piante sembra che piccoli ritocchi siano comunque sostenibili.

