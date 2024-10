Oasport.it - Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League successi per Renon e Unterland Cavaliers nel derby con Cortina

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ben 5 i match in programmadi2024-2025 con 4 squadre italiane impegnate, 2 delle quali in un importante. Successo importante perche passa con il punteggio di 3-1 in casa di Jesenice con le reti di Lobis (4:22), Cuglietta (24:32) e Ohler (33:23). Cade, invece, Vipiteno 3-4 in casa di Bregenzerwald. Vantaggio immediato degli austriaci dopo soli 42 secondi con Lipsberg, quindi i Broncos ribaltano tutto con Zecchetto (3:55) e Sorauf (6:50). I padroni di casa tornano avanti con Konig (28:55) e Metzler (38:16), quindi allungano con Fadyeyev al 46.31. Vipiteno accorci le distanze con Hasler al 51:26 ma è troppo tardi. Era in scena anche iltra econ il successo dei padroni di casa per 4-1.