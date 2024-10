Lettera43.it - Elezioni americane, Jeff Bezos spiega perché il Washington Post non sostiene alcun candidato

(Di martedì 29 ottobre 2024), il fondatore di Amazon e proprietario del, in un raro editoriale pubblicato lunedì sera ha difeso la decisione del giornale americano di non sostenerepresidenziale per la prima volta in oltre 30 anni. «Gli endorsement presidenziali non fanno nulla per influenzare la bilancia di un’elezione», ha scritto. «Nessun elettore indeciso in Pennsylvania dirà: “Seguo l’endorsement del giornale A”. Nessuno». Inoltre,, «appoggiare unpresidenziale crea un bias, una percezione di non indipendenza. Porre fine agli endorsement è una decisione di principio, ed è quella giusta». Venerdì, dopo che l’editore delWill Lewis ha annunciato la decisione di non fareendorsement, Donald Trump ha incontrato i dirigenti di Blue Origin, la società di spacefaring fondata da