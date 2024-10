“Diffamatoria petizione contro nomina Vattani”, il Tribunale condanna giornalista (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il Tribunale di Genova ha oggi condannato il giornalista Lorenzo Tosa, direttore di Next quotidiano, per aver diffamato L'articolo “Diffamatoria petizione contro nomina Vattani”, il Tribunale condanna giornalista proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - “Diffamatoria petizione contro nomina Vattani”, il Tribunale condanna giornalista Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ildi Genova ha oggito ilLorenzo Tosa, direttore di Next quotidiano, per aver diffamato L'articolo “”, ilproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

"Diffamatoria petizione contro nomina Vattani", il Tribunale condanna giornalista

Il commissario per l'Expo: 'Mai rinunciare a far valere le proprie ragioni di fronte a questi linciaggi mediatici' ...

Caso Vattani, giovedì ultima udienza sulla petizione che chiedeva la revoca della nomina del governo. Al giornalista chiede 50mila euro

A gridar “fascisti” non vanno su Marte ma fanno carriera. Ma chi lo dice finisce in tribunale. C’è una buona causa per interrogarsi ancora sul tema ed è quella per diffamazione che si discute domani, ...

Caso Vattani, giovedì ultima udienza sulla petizione che chiedeva la revoca della nomina del governo

