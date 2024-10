C’è l’ok per l’esonero Iva per le pmi entro la soglia d’affari di 85mila euro (Di martedì 29 ottobre 2024) Le pmi italiane potranno godere di un regime agevolativo di esonero dell’Iva entro la soglia d’affari di 85mila euro. L’Italia approva dunque la direttiva Ue 2020/85 che prevede che in tutto il Vecchio Continente le piccole medie imprese possano vantare un trattamento di favore da parte del Fisco. A riferire del passo in avanti compiuto dal governo italiano è stato il viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo che non ha mancato anche di sottolineare anche che il nostro Paese, così come vuole la direttiva europea, adotterà il regime transfrontaliero vantaggioso per l’applicazione dell’Iva alle pmi. Quifinanza.it - C’è l’ok per l’esonero Iva per le pmi entro la soglia d’affari di 85mila euro Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Le pmi italiane potranno godere di un regime agevolativo di esonero dell’Ivaladi. L’Italia approva dunque la direttiva Ue 2020/85 che prevede che in tutto il Vecchio Continente le piccole medie imprese possano vantare un trattamento di favore da parte del Fisco. A riferire del passo in avanti compiuto dal governo italiano è stato il viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo che non ha mancato anche di sottolineare anche che il nostro Paese, così come vuole la direttivapea, adotterà il regime transfrontaliero vantaggioso per l’applicazione dell’Iva alle pmi.

Leo, ok cdm a direttiva Ue su esonero Iva per le pmi

In consiglio dei ministri è stata approvata "la direttiva (Ue) 2020/285 riguardante il regime agevolativo di esonero dall'Iva per le piccole imprese (in Italia, il regime forfetario) che fissa, in via ...

Fisco: Leo, ok definitivo del Consiglio dei ministri ai primi tre testi unici -2-

Approvato anche Dlgs su esonero Iva per le pmi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 ott - 'E' stato inoltre approvata - aggiunge il viceministro la direttiva (Ue) 2020/285 riguardante il regime agevol ...

