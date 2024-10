Castiglion Fiorentino celebra il IV Novembre (Di martedì 29 ottobre 2024) Arezzo, 29 ottobre 2024 – Castiglion Fiorentino celebra il IV Novembre. Ore 11.30 raduno presso Piazza del Municipio. Subito dopo deposizione di un mazzo di fiori al Monumento ai Caduti presso i Giardini di piazza Matteotti e al Sacrario dei Caduti di tutte le Guerre presso Palazzo Comunale. Prevista la presentazione della “Bandiera Tricolore del Regno d’Italia” che sarà esposta presso le Antiche Carceri di Palazzo Pretorio. Il 4 Novembre l'Italia ricorda l'armistizio di Villa Giusti del 1918 che consentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste e portare a compimento il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale. Lo stesso 4 Novembre, dunque, terminava la Prima Guerra Mondiale con la resa dell'Impero austro-ungarico. Lanazione.it - Castiglion Fiorentino celebra il IV Novembre Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Arezzo, 29 ottobre 2024 –il IV. Ore 11.30 raduno presso Piazza del Municipio. Subito dopo deposizione di un mazzo di fiori al Monumento ai Caduti presso i Giardini di piazza Matteotti e al Sacrario dei Caduti di tutte le Guerre presso Palazzo Comunale. Prevista la presentazione della “Bandiera Tricolore del Regno d’Italia” che sarà esposta presso le Antiche Carceri di Palazzo Pretorio. Il 4l'Italia ricorda l'armistizio di Villa Giusti del 1918 che consentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste e portare a compimento il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale. Lo stesso 4, dunque, terminava la Prima Guerra Mondiale con la resa dell'Impero austro-ungarico.

