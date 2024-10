Caso Sangiuliano-Boccia, la Giunta delle immunità del Senato nega l’utilizzo della corrispondenza tra i due (Di martedì 29 ottobre 2024) La corrispondenza sequestrata a Gennaro Sangiuliano nell’ambito del Caso che ha coinvolto Maria Rosaria Boccia non potrà essere utilizzata. Lo ha deciso la Giunta per le immunità del Senato che, grazie ai voti della maggioranza di centrodestra, nega così la richiesta del Tribunale dei ministri di utilizzare gli scambi di messaggi sequestrati all’ex ministro della Cultura. I componenti dell’organismo presieduto da Dario Franceschini hanno infatti approvato a maggioranza la relazione di Adriano Paroli (FI) nella quale si ravvisa il fumus persecutionis da parte dei magistrati nei confronti dell’ex responsabile del Mic, ossia la volontà di accanirsi su un soggetto più che indagare per individuare eventuali responsabilità. E ora, nella seduta pomeridiana convocata per le 16.30, sulla decisione della Giunta si esprimerà anche l’Aula di Palazzo Madama. Ilfattoquotidiano.it - Caso Sangiuliano-Boccia, la Giunta delle immunità del Senato nega l’utilizzo della corrispondenza tra i due Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Lasequestrata a Gennaronell’ambito delche ha coinvolto Maria Rosarianon potrà essere utilizzata. Lo ha deciso laper ledelche, grazie ai votimaggioranza di centrodestra,così la richiesta del Tribunale dei ministri di utilizzare gli scambi di messaggi sequestrati all’ex ministroCultura. I componenti dell’organismo presieduto da Dario Franceschini hanno infatti approvato a maggioranza la relazione di Adriano Paroli (FI) nella quale si ravvisa il fumus persecutionis da parte dei magistrati nei confronti dell’ex responsabile del Mic, ossia la volontà di accanirsi su un soggetto più che indagare per individuare eventuali responsabilità. E ora, nella seduta pomeridiana convocata per le 16.30, sulla decisionesi esprimerà anche l’Aula di Palazzo Madama.

