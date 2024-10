Cascina, il sindaco in visita alla Soundsafe Care (Di martedì 29 ottobre 2024) Cascina 29 ottobre 2024- Nata da poco più di un anno, la Soundsafe Care è una startup medtech (tecnologie mediche e biomediche) fondata da Andrea Mariani e Laura Morchi, due giovani imprenditori altamente qualificati nel campo della robotica chirurgica. Il loro rapporto professionale si è consolidato negli anni lavorando fianco a fianco all’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Nonostante la sua recente nascita, Soundsafe Care sta ottenendo numerosi riconoscimenti, l’ultimo dei quali è stato il “Premio Cambiamenti 2024” ricevuto dalla Cna Pisa. Il sindaco Michelangelo Betti, accompagnato da Andrea Di Benedetto, presidente del Polo Tecnologico di Navacchio, e da Simone Romoli, dirigente di Cna, ha voluto incontrare il giovane team per conoscere più da vicino questa bella realtà. Lanazione.it - Cascina, il sindaco in visita alla Soundsafe Care Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 29 ottobre 2024)29 ottobre 2024- Nata da poco più di un anno, laè una startup medtech (tecnologie mediche e biomediche) fondata da Andrea Mariani e Laura Morchi, due giovani imprenditori altamente qualificati nel campo della robotica chirurgica. Il loro rapporto professionale si è consolidato negli anni lavorando fianco a fianco all’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Nonostante la sua recente nascita,sta ottenendo numerosi riconoscimenti, l’ultimo dei quali è stato il “Premio Cambiamenti 2024” ricevuto dCna Pisa. IlMichelangelo Betti, accompagnato da Andrea Di Benedetto, presidente del Polo Tecnologico di Navacchio, e da Simone Romoli, dirigente di Cna, ha voluto incontrare il giovane team per conoscere più da vicino questa bella realtà.

Cascina, il sindaco in visita alla Soundsafe Care

