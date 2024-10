Zaia: “L’autonomia è il booster per avviare la trasformazione del Paese” (Di lunedì 28 ottobre 2024) Luca Zaia, governatore del Veneto, si scaglia contro i detrattori dell'Autonomia differenziata, definendoli "fuori dal mondo". In un'intervista rilasciata a La Stampa, Zaia ha ribadito la sua convinzione che la riforma rappresenti un passo fondamentale verso un decentramento amministrativo, un processo iniziato già negli anni '90 e paragonabile, per importanza, all'introduzione dell'autocertificazione. L'articolo Zaia: “L’autonomia è il booster per avviare la trasformazione del Paese” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Luca, governatore del Veneto, si scaglia contro i detrattori dell'Autonomia differenziata, definendoli "fuori dal mondo". In un'intervista rilasciata a La Stampa,ha ribadito la sua convinzione che la riforma rappresenti un passo fondamentale verso un decentramento amministrativo, un processo iniziato già negli anni '90 e paragonabile, per importanza, all'introduzione dell'autocertificazione. L'articolo: “è ilperladel” .

Zaia: "L'autonomia è il booster per avviare la trasformazione del Paese"

