Un'app mette a rischio la sicurezza dei politici: ecco come Emmanuel Macron poteva essere rintracciato grazie a Strava utilizzata dalle sue guardie del corpo (Di lunedì 28 ottobre 2024) Recuperando i dati pubblici condivisi dalle guardie di sicurezza del Presidente sul social network sportivo Strava, dei giornalisti di Le Monde sono riusciti a identificare i luoghi in cui ha soggiornato in occasione dei suoi viaggi all'estero Vanityfair.it - Un'app mette a rischio la sicurezza dei politici: ecco come Emmanuel Macron poteva essere rintracciato grazie a Strava utilizzata dalle sue guardie del corpo Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Recuperando i dati pubblici condivisididel Presidente sul social network sportivo, dei giornalisti di Le Monde sono riusciti a identificare i luoghi in cui ha soggiornato in occasione dei suoi viaggi all'estero

