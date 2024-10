Gaeta.it - Un Halloween ricco di sapori: le scuole italiane festeggiano con Dussmann Service

Dal 29 al 31 ottobre 2024, ledi tutta Italia coinvolte nella refezione scolastica difesteggerannocon un menù speciale che promette di unire divertimento e consapevolezza alimentare. Questa iniziativa non solo celebra la tradizione della festività , ma si propone di sensibilizzare gli studenti su temi attuali come l'alimentazione sana e la sostenibilità , elementi fondamentali specialmente in momenti festivi. Piatti speciali per un'occasione unica Le mense scolastiche si arricchiranno di piatti pensati per riflettere iautunnali, rendendo ogni pasto un'esperienza da ricordare. Nel menù troviamo una varietà di pietanze che piaceranno di certo ai giovani commensali.