Tomb Raider: Netflix annuncia la Stagione 2 per la serie animata (Di lunedì 28 ottobre 2024) Anche se l'aspetto di Lara Croft nella serie animata su Netflix è stato criticato, il colosso dello Streaming Video ha deciso di rinnovarla con una nuova Stagione, la quale si focalizzerà sul percorso da giovane inesperta della celebre cercatrice di tesori, in cerca di nuovi manufatti. Lara Croft tornerà su Netflix con la Stagione 2 dell'Anime La trama principale recita quanto segue: Quando Lara scopre il furto di una serie di preziose maschere Orisha africane, si allea con la sua migliore amica Sam per recuperare questi artefatti sacri. Il loro viaggio si estenderà in tutto il mondo, approfondendo i segreti della storia degli Orisha, mentre dovranno eludere i piani di un pericoloso e enigmatico miliardario che vuole le maschere per sé. Questi artefatti, infatti, contengono un potere oscuro e illogico, forse persino divino.

