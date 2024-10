Serie A, goleada Fiorentina: travolta la Roma 5-1 nel posticipo della nona giornata (Di lunedì 28 ottobre 2024) La Fiorentina domina e strappa una vittoria pesante, battendo la Roma con un netto 5-1 nel posticipo della nona giornata di Serie A. La squadra toscana, guidata da un ispirato Moise Kean, parte subito forte: Kean firma una doppietta in meno di un tempo, sbloccando il risultato al 9? e raddoppiando al 41?. Nel mezzo, un rigore trasformato da Beltrán al 17? aveva già portato i viola sul momentaneo 2-0. La Roma prova a reagire e riesce ad accorciare le distanze al 39? grazie a Kone, che firma l’1-1, riaccendendo momentaneamente le speranze dei giallorossi. Tuttavia, nella ripresa la Fiorentina dilaga: l’ex giallorosso Bove realizza una rete che non lascia spazio a repliche, mentre un’autorete sfortunata di Hummels al 26?, nella sua prima partita in Serie A, sigilla definitivamente il risultato. Lapresse.it - Serie A, goleada Fiorentina: travolta la Roma 5-1 nel posticipo della nona giornata Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ladomina e strappa una vittoria pesante, battendo lacon un netto 5-1 neldiA. La squadra toscana, guidata da un ispirato Moise Kean, parte subito forte: Kean firma una doppietta in meno di un tempo, sbloccando il risultato al 9? e raddoppiando al 41?. Nel mezzo, un rigore trasformato da Beltrán al 17? aveva già portato i viola sul momentaneo 2-0. Laprova a reagire e riesce ad accorciare le distanze al 39? grazie a Kone, che firma l’1-1, riaccendendo momentaneamente le speranze dei giallorossi. Tuttavia, nella ripresa ladilaga: l’ex giallorosso Bove realizza una rete che non lascia spazio a repliche, mentre un’autorete sfortunata di Hummels al 26?, nella sua prima partita inA, sigilla definitivamente il risultato.

