.com - Seconda categoria / Il Monsano ha scelto Giorgio Guerri

Leggi tutta la notizia su .com

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Soluzione ‘casalinga’ nel senso che il neo mister risiede a pochi passi dall’impianto da gioco. La separazione con Valentino Pelonara con la squadra a quota 0 punti in classifica si era consumata dopo quattro giornate di campionato, 28 ottobre 2024 –, classe 1964, è il nuovo allenatore del. Soluzione ‘casalinga’ nel senso che il neo mister risiede a pochi passi dall’impianto da gioco. La separazione con Valentino Pelonara con società e squadra, a quota 0 punti in classifica dopo quattro giornate di campionato, era avvenuta due settimane fa. In due gare senza allenatore ilha conquistato un successo a Monte Porzio e perso in casa contro il Monte Roberto. Sabato prossimo, 7° di campionato, giocherà in casa contro la Serrana.