Morte di Wolfgang Abel: il controverso personaggio legato a omicidi firmati da un gruppo neonazista (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Wolfgang Abel, noto per la sua controversa storia legata a una serie di omicidi che ha tremato l'Italia e la Germania tra gli anni '70 e '80, è deceduto all'età di 64 anni. Condannato per 15 omicidi, il suo nome è associato alla sigla neonazista "Ludwig", una fase oscura della cronaca nera che continua ad alimentare dibattiti e discussioni. La vita di Wolfgang Abel: dalle origini alla criminalità Wolfgang Abel nacque nel 1959 a Monaco di Baviera, ma con il passare del tempo si trasferì in Italia, dove la sua vita prese una piega inquietante. Durante gli anni '70 e '80, insieme al complice Marco Furlan, fu coinvolto in una serie di omicidi che segnarono indelebilmente il Veneto e la Lombardia, nonché alcune zone della Baviera.

Morte di Wolfgang Abel: il controverso personaggio legato a omicidi firmati da un gruppo neonazista

E' morto a 64 anni Wolfgang Abel, il veronese che assieme a Marco Furlan venne condannato per 15 omicidi tra il 1977 e il 1984 firmati con la sigla neonazista "Ludwig" tra Veneto, Lombardia e Baviera.

