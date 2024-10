Quotidiano.net - Lifescience. Ecco il primo polo italiano in fatto di biocidi

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 28 ottobre 2024) ARRIVA SUL MERCATO ilplayernel settore dei, prodotti intesi come antiparassitari non agricoli utilizzati per eliminare, rendere innocui o impedire l’azione di qualsiasi organismo nocivo per l’uomo, gli animali, i materiali e i beni di consumo. È, infatti, nato un nuovo punto di riferimento nel campo chimico: si chiama LeonardoGroup,Gruppo indipendente del settore, costituito in Italia dall’aggregazione di due storiche realtà specializzate nella produzione di prodotti chimici di applicazione domestica e professionale, Vebi Istituto Biochimico di base a Borgoricco (PD), parte domestica, e la forlivese Bleu Line, parte professionale e Pa.