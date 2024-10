La lite per la terapia, le coltellate alla figlia e il tentativo di suicidio: 71enne ai domiciliari (Di lunedì 28 ottobre 2024) Arresti domiciliari per il 71enne accusato di avere tentato di uccidere a coltellate la figlia, durante la notte fra giovedì e venerdì. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, ha convalidato l'arresto dell'anziano e deciso la misura cautelare.Tenta Agrigentonotizie.it - La lite per la terapia, le coltellate alla figlia e il tentativo di suicidio: 71enne ai domiciliari Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Arrestiper ilaccusato di avere tentato di uccidere ala, durante la notte fra giovedì e venerdì. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, ha convalidato l'arresto dell'anziano e deciso la misura cautelare.Tenta

La lite per la terapia, le coltellate alla figlia e il tentativo di suicidio: 71enne ai domiciliari

