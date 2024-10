Italia femminile, Soncin: “Contro la Spagna tassello importante del nostro cammino” (Di lunedì 28 ottobre 2024) Una nuova sfida con la selezione più titolata degli ultimi anni per proseguire il percorso di crescita che Andrea Soncin ha avviato fin dal suo insediamento sulla panchina della Nazionale femminile, avvenuto oltre un anno fa, nel settembre del 2023. È questo l’obiettivo delle azzurre, attese domani a Vicenza dall’amichevole con la Spagna campione del mondo e vincitrice dell’edizione inaugurale della Nations League. L’Italia cercherà di bissare l’impresa ottenuta 11 mesi fa a Pontevedra, quando si impose 3-2 nell’ultimo dei 17 confronti disputati con le Furie Rosse. “Quella serata è stato un momento veramente emozionante – ha dichiarato il CT in conferenza stampa -, ma faccio fatica a dire che sia stato il più emozionante della mia gestione perché fortunatamente ce ne sono stati tanti. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Una nuova sfida con la selezione più titolata degli ultimi anni per proseguire il percorso di crescita che Andreaha avviato fin dal suo insediamento sulla panchina della Nazionale, avvenuto oltre un anno fa, nel settembre del 2023. È questo l’obiettivo delle azzurre, attese domani a Vicenza dall’amichevole con lacampione del mondo e vincitrice dell’edizione inaugurale della Nations League. L’cercherà di bissare l’impresa ottenuta 11 mesi fa a Pontevedra, quando si impose 3-2 nell’ultimo dei 17 confronti disputati con le Furie Rosse. “Quella serata è stato un momento veramente emozionante – ha dichiarato il CT in conferenza stampa -, ma faccio fatica a dire che sia stato il più emozionante della mia gestione perché fortunatamente ce ne sono stati tanti.

Italia femminile, Soncin: “Contro la Spagna tassello importante del nostro cammino”

