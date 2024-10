Ghost Shark, ma non solo. Su cosa ha lavorato Aukus durante Autonomous Warrior 2024 (Di lunedì 28 ottobre 2024) I tre Paesi membri dell’Aukus (Australia, Regno Unito e Stati Uniti, come suggerisce il nome) hanno condotto una serie di test innovativi nel campo delle tecnologie autonome, rafforzando le capacità di sorveglianza marittima e consapevolezza situazionale in scenari complessi. durante l’esercitazione “Autonomous Warrior 2024” in Australia, avvenuta all’interno di un’iniziativa (nota come “Maritime Big Play”) volta a migliorare l’interoperabilità e sviluppare tecnologie emergenti tra i Paesi alleati, i tre Paesi hanno testato sistemi autonomi sottomarini, navali e aerei, sviluppati per operare in modo integrato, raccogliendo e condividendo dati in tempo reale. Tra le piattaforme che sono state oggetto di sperimentazione nel suddetto framework c’è anche il “Ghost Shark”, un sottomarino autonomo extra-large sviluppato dalla start-up Anduril. Formiche.net - Ghost Shark, ma non solo. Su cosa ha lavorato Aukus durante Autonomous Warrior 2024 Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di lunedì 28 ottobre 2024) I tre Paesi membri dell’(Australia, Regno Unito e Stati Uniti, come suggerisce il nome) hanno condotto una serie di test innovativi nel campo delle tecnologie autonome, rafforzando le capacità di sorveglianza marittima e consapevolezza situazionale in scenari complessi.l’esercitazione “” in Australia, avvenuta all’interno di un’iniziativa (nota come “Maritime Big Play”) volta a migliorare l’interoperabilità e sviluppare tecnologie emergenti tra i Paesi alleati, i tre Paesi hanno testato sistemi autonomi sottomarini, navali e aerei, sviluppati per operare in modo integrato, raccogliendo e condividendo dati in tempo reale. Tra le piattaforme che sono state oggetto di sperimentazione nel suddetto framework c’è anche il “”, un sottomarino autonomo extra-large sviluppato dalla start-up Anduril.

