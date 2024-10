Quotidiano.net - Fondi aperti o chiusi. Differenze e vantaggi

(Di lunedì 28 ottobre 2024) L’ISCRIZIONE AL FONDO pensione avviene in maniera differente se si tratta di fondo aperto oppure chiuso. Nel caso di un fondo aperto, la sottoscrizione avviene direttamente attraverso la società di gestione del risparmio che offre il fondo, oppure una delle banche o filiali che collocano quel fondo o attraverso l’assicurazione che offre il prodotto che ci interessa. Se si tratta di un fondo pensione chiuso, invece, l’adesione va comunicata all’azienda per cui si lavora, in quanto dovrà sapere di dovere destinare il Tfr al fondo pensione e, nel caso, se deve versare il contributo aggiuntivo spettante. A volte, sarà poi l’azienda a trasmettere l’adesione al fondo, a volte sarà il lavoratore che dovrà farlo. Per saperlo basta rivolgersi all’ufficio delle risorse umane della propria azienda – o chi si occupa di queste attività.