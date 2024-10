Ilfattoquotidiano.it - Elezioni Usa, perché un distretto elettorale del Nebraska che può decidere la vittoria di Harris: lo scenario

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) I sondaggi negli swing states evidenziano vantaggi minimi per i candidati che, non essendo significativi, li pongono in una situazione di sostanziale parità. Ma quello che potrebbe essere decisivo nella notteamericana è il risultato neldi Omaha, in. Lo Stato, tradizionalmente repubblicano, assegna infatti solo 2 dei cinque Grandi elettori al voto popolare, mentre gli altri tre corrispondono ai vincitori degli altrettanti distretti elettorali. E in quello di Omaha, la più importante città dello Stato che nel 2008 andò a Barack Obama e nel 2020 a Joe Biden, potrebbe spostare a favore della candidata dem il risultato finale del collegio