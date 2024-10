Degrado e violenza nel centro storico, Vallone (FdI): “Alle parole del Sindaco seguano i fatti” (Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Ci auspichiamo che le parole del Sindaco, seguano i fatti – così in una nota Ciro ValloneCoordinatore Provinciale Organizzazione Fratelli d’Italia Sannio sugli episodi di violenza nel centro storico della città capoluogo. “Intensificare la presenza delle forze dell’ordine in centro storico, magari anche della presenza di unità cinofile antidroga. Diciamoci la verità, il centro storico nei fine settimana è pericoloso, si ripopola, ed è frequentato dalla maggior parte di adolescenti, si notano comitive più o meno numerose, ma anche la presenza di extracomunitari. Quello che è accaduto a Via Erik Mutarelli non deve più verificarsi, come già accaduto altre volte al rione Trescene. Anteprima24.it - Degrado e violenza nel centro storico, Vallone (FdI): “Alle parole del Sindaco seguano i fatti” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Ci auspichiamo che ledel– così in una nota CiroCoordinatore Provinciale Organizzazione Fratelli d’Italia Sannio sugli episodi dineldella città capoluogo. “Intensificare la presenza delle forze dell’ordine in, magari anche della presenza di unità cinofile antidroga. Diciamoci la verità, ilnei fine settimana è pericoloso, si ripopola, ed è frequentato dalla maggior parte di adolescenti, si notano comitive più o meno numerose, ma anche la presenza di extracomunitari. Quello che è accaduto a Via Erik Mutarelli non deve più verificarsi, come già accaduto altre volte al rione Trescene.

