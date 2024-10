Justcalcio.com - Corriere dello Sport – L’Atalanta punta Maldini, Percassi: “Lo stiamo monitorando”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) 2024-10-26 22:53:15Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal CdS: “è un ragazzo che ovviamentedeve seguire“. Sono bastate queste parole, pronunciate da Lucaper far infiammare, ancora a fine ottobre, il calciomercato. L’amministratore delegato del, intervistato da Skya pochi minuti dalla partita con il Verona, si è lasciato andare ad apprezzamenti per il giocatore del Monza.su: “Enorme talento” Alla domandastudio su, classe 2001,ha proseguito: “È un ragazzo dall’enorme talento, figlio di una famiglia prestigiosissima. Siamo contenti di ciò che sta facendo perché è un ragazzo italiano, speriamo che non faccia bene nella prossima partita perché ci giochiamo contro, ma sicuramentelo sta“.