Calcio a 5 / Serie B 2024-25, risultati e marcatori della 3^ giornata del girone D

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il Cus Ancona vince il derby contro lo Jesi: a segno anche l’ex Giordanino. Seconda vittoria di fila per il Corinaldo ANCONA, JESI e CORINALDO, 28 ottobre– Terzain archivio per ilD diB dia 5. Ridono Cus Ancona e Corinaldo, si lecca le ferite lo Jesi. Scopriamo perchè. Il derby tra dorici (foto di copertina) e jesini, infatti, termina con la vittoria dei cussini per 4-2, dopo che i leoncelli erano passati in vantaggio per 1-2 con la doppietta di Piersimoni. Decidono, quindi, la doppietta di Quercetti, il centro di Marco Astuti e il gol dell’ex di Giordanino. Il Cus Ancona trova i primi 3 puntistagione, mentre lo Jesi, in un colpo solo, passa dal secondo al quinto posto.