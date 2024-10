Sport.quotidiano.net - Una domenica all’insegna dei derby. Comacchiese-Casumaro e X Martiri-Portuense

(Di domenica 27 ottobre 2024)dalle opposte motivazioni in Promozione tra: per i lagunari restare in scia della capolista Mesola e per i rossoblù centesi mettere fieno in cascina per raggiungere il prima possibile la salvezza. "Giochiamo contro una corazzata – mette le mani avanti il direttore sportivo del, Marco Marani – con punta di lancia bomber Gherlinzoni, un attaccante che stimo molto, per me il migliore dell’Eccellenza. Rambaldi? Si è inserito bene, anche se serve un po’ di pazienza affinché prenda confidenza con la squadra che ha a disposizione". Per le condizioni proibitive del "Raibosola" si gioca a Porto Garibaldi. "Ci avevo giocato otto anni fa – ricorda Francesco Benini, capitano del– quando vincemmo il campionato di Prima categoria, contro il Magnavacca.