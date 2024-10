Terzotemponapoli.com - Napoli Basket combatte fino alla fine, ma poi cede all’Emporio Armani Milano

(Di domenica 27 ottobre 2024) Rinviata ancora la prima vittoria delnel campionato di Serie A1. Contro l‘, pure essendo in formazione rimaneggiata i partenopei hanno disputato un ottimo incontro sfoggiando una notevole grinta e non arrendendosi mai allo strapotere della compagine milanese, campione D’Italia . Riporta il sito ufficiale del: La S.S.al termine di una partita combattuta e lottandoai campioni d’Italia della EA7 Emporiocon il punteggio di 89-82 e rimanda ancora l’appuntamento con il primo successo in campionato.: primo quarto La schiacciata di Totè apre la partita. In avvio di gara gli azzurri sono reattivi, ma perdono molte palle in attacco.a metà tempo è avanti 12-6. Dreznjak segna la prima bomba della partita.spende molti falli.