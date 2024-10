Inter-news.it - Inter-Juventus, Thiago Motta obbligato. La probabile formazione

(Di domenica 27 ottobre 2024)è il match in programma alle ore 18,non può fare tante scelte. Laè quasi praticamente obbligata. (NON) SCELTE –è la nona giornata di campionato, alle ore 18 le due squadre si scontreranno per conquistare la nomea di rivale numero uno del Napoli primo in classifica. A San Siro va in scena il vecchio derby d’Italia, entrambe arrivano da un momento non facilissimo. Tanti infortuni sia da una parte che dall’altra, i bianconeri hanno digerito male tra l’altro la partita infrasettimanale. Laha perso con lo Stoccarda e subito un altro infortunio, ossia quello di Douglas Luiz. Oltre al centrocampista mancheranno Bremer, Teun Koopmeiners e Nico Gonzalez. Questi giorni sono stati inutili per recuperarli,e lo staff del club di Torino non hanno fatto in tempo a lavorarci.