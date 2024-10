Giappone, salvate il soldato Ishiba! Punita dal voto, la destra ora cerca una maggioranza (Di domenica 27 ottobre 2024) Il Partito liberaldemocratico di Shigeru Ishiba e il suo storico alleato, Komeito, hanno perso le elezioni parlamentari in Giappone. Giappone, salvate il soldato Ishiba! Punita dal voto, la destra ora cerca una maggioranza InsideOver. It.insideover.com - Giappone, salvate il soldato Ishiba! Punita dal voto, la destra ora cerca una maggioranza Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di domenica 27 ottobre 2024) Il Partito liberaldemocratico di Shigerue il suo storico alleato, Komeito, hanno perso le elezioni parlamentari inildal, laoraunaInsideOver.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni in Giappone - la coalizione del premier Ishiba perderà la maggioranza - Duro colpo alle elezioni in Giappone per il partito conservatore del primo ministro Shigeru Ishiba: secondo la tv pubblica nipponica Nhk, la sua coalizione perderà la maggioranza in Parlamento dopo il voto. Secondo gli exit poll, il Partito ... (Lapresse.it)

Giappone - Ishiba : da voto giudizio severo - 16.20 Gli elettori hanno espresso un "giudizio severo" nei confronti del Partito Liberal Democratico al governo. Questo il primo commento del primo ministro giapponese Ishiba sugli exit poll che indicano per il suo partito la perdita della ... (Televideo.rai.it)

Giappone, salvate il soldato Ishiba! Punita dal voto, la destra ora cerca una maggioranza - Il Partito liberaldemocratico di Shigeru Ishiba e il suo storico alleato, Komeito, hanno perso le elezioni parlamentari in Giappone. The post Giappone, salvate il soldato Ishiba! Punita dal voto, la d ... (msn.com)

Giappone: è arrivata l’ora di Ishiba - Con l’elezione di Shigeru Ishiba a nuovo primo ministro, in Giappone si apre una nuova stagione politica ... né le dure misure prese contro i responsabili sono riusciti a salvare le sorti del primo ... (ispionline.it)

Giappone, Ishiba presenta programma in continuità con predecessori - ‘Proteggeremo il Giappone in questo ambiente di sicurezza in rapida evoluzione’, ha detto Ishiba. ‘L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, che è ancora in corso, ha generato preoccupazioni che ... (ildenaro.it)

Giappone, Ishiba presenta programma in continuità con predecessori - ‘Proteggeremo il Giappone in questo ambiente di sicurezza in rapida evoluzione’, ha detto Ishiba. ‘L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, che è ancora in corso, ha generato ... (askanews.it)