Conegliano è troppo forte, ma per un set il Volley Bergamo 1991 gioca alla pari

SERIE A1. Come da pronostico, il Volley Bergamo si arrende sul campo della corazzata Conegliano. Ma dopo due set senza storia, nel terzo le rossoblù giocano punto a punto con le campionesse d'Italia prima di cedere 3-0.

