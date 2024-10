Cessate il fuoco a Gaza chiave per la pace in Medio Oriente. La ricetta di Tajani (Di domenica 27 ottobre 2024) «Il Cessate il fuoco a Gaza è la chiave di tutta la crisi in Medio Oriente». A parlare così è stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ospite di Agorà Weekend su Rai Tre. «Crisi che è nata con la decisione di Hamas di attaccare Israele il 7 ottobre l'anno scorso per impedire l'accordo tra Israele e l'Arabia Saudita che avrebbe cambiato la situazione - ha spiegato il vicepremier -. Forse avrebbe potuto stabilizzare la situazione e forse poteva portare anche in tempi più rapidi di quanto si pensasse alla nascita di uno stato palestinese. Ora questo è complicato, ma noi non dobbiamo lasciare la presa». Iltempo.it - Cessate il fuoco a Gaza chiave per la pace in Medio Oriente. La ricetta di Tajani Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di domenica 27 ottobre 2024) «Ililè ladi tutta la crisi in». A parlare così è stato il ministro degli Esteri, Antonio, ospite di Agorà Weekend su Rai Tre. «Crisi che è nata con la decisione di Hamas di attaccare Israele il 7 ottobre l'anno scorso per impedire l'accordo tra Israele e l'Arabia Saudita che avrebbe cambiato la situazione - ha spiegato il vicepremier -. Forse avrebbe potuto stabilizzare la situazione e forse poteva portare anche in tempi più rapidi di quanto si pensasse alla nascita di uno stato palestinese. Ora questo è complicato, ma noi non dobbiamo lasciare la presa».

