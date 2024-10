Ilnapolista.it - Bologna-Milan rinviata, Libero non si dà pace: “La palestra sotto il Dall’Ara pullulava di persone”

(Di domenica 27 ottobre 2024)continua la sua crociata contro il rinvio di. Ieri Leonardo Iannacci ha fatto in giro per la città die con sua estrema sorpresa ha scoperto che ladentro lo stadioera aperta e oggi lo ha scritto sul quotidiano. Anonostante l’allerta meteo, lailè aperta Scrive Iannacci: “«Ragazzi, dove state andando? Lo stadio è chiuso per allerta meteorologica È stata annullata la partita del. () () Non leggete i giornali? Anche la piscina dello stadio ha chiuso i battenti». È sabato pomeriggio ae, dopo giorni di tregenda, è scoppiata una nuova primavera: 21 gradi, magliette a maniche corte, ragazze che sono tornate a mettere in vetrina le loro forme.