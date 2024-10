Ilrestodelcarlino.it - Ascoltiamo il silenzio

(Di domenica 27 ottobre 2024) Alla cacofonia delle polemiche politiche di questi giorni risponde un suono che tutti noi dovremmo ascoltare: il. È ildi chi si sdraia sulle brandine allestite al Paladozza e crolla sfinito in un sonno ristoratore. Il Carlino ha passato l’ultima notte trascorsa al palazzetto dai soccorritori arrivati da mezza Italia per aiutare gli alluvionati di Bologna. Nei loro gesti, nelle loro parole prima di cedere al sonno sotto il peso della fatica e nei loro occhi c’è tutto quello che vorremmo vedere anche in chi, a livello politico, deve affrontare il gigantesco problema di mettere in sicurezza il territorio perché non accadano mai più drammi come quelli vissuti in Emilia-Romagna nell’ultimo anno e mezzo. Zero parole al vento, tanti fatti concreti.