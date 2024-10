Alluvione nel Savonese, allagato l’ospedale di Cairo Montenotte: il video girato all’interno della struttura (Di domenica 27 ottobre 2024) Intense precipitazioni hanno investito la Val Bormida nella notte, nel Savonese, causando un’Alluvione. Anche l’ospedale di Cairo Montenotte ha subito degli allagamenti. A essere stati invasi dall’acqua sono stati il reparto di radiologia e i laboratori. L'articolo Alluvione nel Savonese, allagato l’ospedale di Cairo Montenotte: il video girato all’interno della struttura proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Alluvione nel Savonese, allagato l’ospedale di Cairo Montenotte: il video girato all’interno della struttura Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Intense precipitazioni hanno investito la Val Bormida nella notte, nel, causando un’. Anchediha subito degli allagamenti. A essere stati invasi dall’acqua sono stati il reparto di radiologia e i laboratori. L'articoloneldi: ilproviene da Il Fatto Quotidiano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo in Liguria, Val Bormida devastata da esondazioni e frane - Savona – Una serata e una nottata da incubo hanno colpito diversi comuni della Val Bormida , pesantemente segnati dall'ondata di maltempo che ha interessato la Liguria nella giornata di ieri. Il fiume ... (informazione.it)

Cairo Montenotte nel fango, il sindaco: "Peggio dell'alluvione del '94" - CAIRO MONTENOTTE - È iniziata la conta dei danni nell'entroterra savonese dove la perturbazione dei giorni scorsi ha fatto esondare diversi torrenti e il fiume Bormida in diversi punti. A Cairo una ... (primocanale.it)

Si allaga anche l'ospedale di Bentivoglio, 70 pazienti evacuati | FOTO - Per danni ai quadri elettrici, è stato chiuso il "padiglione giallo" ed evacuati in via precauzionale circa 70 pazienti ricoverati nei reparti di chirurgia, geriatria e medicina che sono stati ... (bolognatoday.it)

Nubifragio a Savona, strade allagate e auto danneggiate: “Succede tutte le volte che piove”. Il video dalla zona invasa dall’acqua - Guasto al radar di Milano, traffico aereo in tilt per 40 minuti in Nord Italia: voli dirottati e in ritardo ... (ilfattoquotidiano.it)