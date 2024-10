Zonawrestling.net - WWE: TRIPLE H si complimenta con i Motor City Machine Guns dopo la vittoria a SmackDown

(Di sabato 26 ottobre 2024) Nell’edizione di Friday Nightdel 18 ottobre, Alex Shelley e Chris Sabin hanno fatto il loro attesissimo debutto in WWE, lasciando subito il segno con una. Hanno proseguito su questa scia durante l’episodio didi questa settimana, conquistando i titoli di coppia. Nella La scorsa notte, ihanno vinto il WWE Tag Team Championship sconfiggendo Tama Tonga e Tonga Loa della Bloodline. Questaè giunta al loro terzo incontro in WWE,il debutto del 18 ottobre e un’altraottenuta contro i DIY (Johnny Gargano e Tommaso Ciampa) la stessa sera.il match, il Chief Content Officer della WWE,H, ha condiviso una foto su X con Shelley e Sabin, riconoscendo sia il lungo percorso che hanno affrontato per raggiungere questo traguardo sia la loro rapida ascesa a campioni in soli tre incontri in WWE.