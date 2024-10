Siena, Anna Lopareva muore a 38 anni dopo 5 mesi di agonia per il cesareo: condannati medico e anestesista (Di sabato 26 ottobre 2024) La tragedia di Anna Lopareva, morta nel 2019 a cinque mesi dal parto dopo una lunga agonia, ha trovato una prima conclusione giudiziaria: il Tribunale di Siena ha condAnnato due medici dell’ospedale Le Scotte. Il giudice Andrea Grandinetti ha inflitto una pena di 2 anni e 9 mesi a una ginecologa e 3 anni a un anestesista, mentre la procura, rappresentata dal PM Valentini Magnini, aveva richiesto 8 anni per entrambi.Leggi anche: Sestu, muore guardia giurata di 27 anni schiacciata da un cancello Il risarcimento al marito e ai figli di Anna Il tribunale ha inoltre stabilito risarcimenti per 1,4 milioni di euro a favore del marito e dei due figli della vittima, oltre a ulteriori 345 mila euro per i genitori, la sorella e la cognata della donna. Thesocialpost.it - Siena, Anna Lopareva muore a 38 anni dopo 5 mesi di agonia per il cesareo: condannati medico e anestesista Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di sabato 26 ottobre 2024) La tragedia di, morta nel 2019 a cinquedal partouna lunga, ha trovato una prima conclusione giudiziaria: il Tribunale diha condto due medici dell’ospedale Le Scotte. Il giudice Andrea Grandinetti ha inflitto una pena di 2e 9a una ginecologa e 3a un, mentre la procura, rappresentata dal PM Valentini Magnini, aveva richiesto 8per entrambi.Leggi anche: Sestu,guardia giurata di 27schiacciata da un cancello Il risarcimento al marito e ai figli diIl tribunale ha inoltre stabilito risarcimenti per 1,4 milioni di euro a favore del marito e dei due figli della vittima, oltre a ulteriori 345 mila euro per i genitori, la sorella e la cognata della donna.

