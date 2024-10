Pontedera, nuovo mistero: donna 59enne scomparsa da casa (Di sabato 26 ottobre 2024) Una donna di 59 anni risulta scomparsa da stamattina, 26 ottobre 2024. L'allarme è stato lanciato dai familiari dopo il suo mancato rientro a casa e hanno denunciato l'accaduto ai carabinieri L'articolo Pontedera, nuovo mistero: donna 59enne scomparsa da casa proviene da Firenze Post. .com - Pontedera, nuovo mistero: donna 59enne scomparsa da casa Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 26 ottobre 2024) Unadi 59 anni risultada stamattina, 26 ottobre 2024. L'allarme è stato lanciato dai familiari dopo il suo mancato rientro ae hanno denunciato l'accaduto ai carabinieri L'articolodaproviene da Firenze Post.

Femminicidi senza fine - Pontedera ritrovato corpo donna. A Parma fermato marito - Purtroppo anche oggi si allunga la catena di donne perseguitate fino alla fine da uomini aguzzini. Servizio di Barbara Masulli The post Femminicidi senza fine, Pontedera ritrovato corpo donna. A Parma fermato marito first appeared on TG2000. (Tv2000.it)

Pontedera (Pisa) - trovata morta la donna scomparsa da due settimane - È stato rintracciato dai carabinieri a Orbetello, in Toscana, il pensionato 65enne di Sant’Andrea Bagni, nel parmense, riguardo l’uccisione della moglie, trovata morta con un colpo di fucile alla testa. Servizio di Barbara Masulli The post ... (Tv2000.it)

Trovata morta la donna di 54 anni scomparsa a Pontedera : arrestato un meccanico 34enne - È stata ritrovata senza vita Flavia Mello Agonigi, la 54enne di Pontedera, in provincia di Pisa, di cui si non si avevano notizie dallo scorso 12 ottobre. La Polizia ha già arrestato un uomo, sospettato di aver ucciso la donna: si tratta di ... (Tpi.it)

?Flavia Mello - trovata morta la donna scomparsa a Pontedera : uccisa a coltellate - il killer confessa - Flavia Mello Agonigi, la donna di 54 anni scomparsa a Pontedera (Pisa) nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 ottobre, dopo una serata passata a ballare con le amiche, è stata... (Ilmattino.it)