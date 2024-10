Milano, emergenza casa tra i dipendenti pubblici: affitti troppo alti, in molti rinunciano. A rischio servizi essenziali (Di sabato 26 ottobre 2024) Milano – Oltre la metà dello stipendio di un dipendente pubblico neoassunto, a Milano, viene assorbita dal canone d’affitto. A questo si aggiungono le bollette, la spesa alimentare e le altre voci che si sommano nel corso del mese. Il risultato è una fuga dalla città e dai suoi costi insostenibili per chi ha uno stipendio bloccato da anni. Una fotografia scattata da un’indagine del sindacato Usb Pubblico impiego, che ha messo a confronto l’incidenza dell’affitto sullo stipendio in varia città d’Italia. La Lombardia e Milano, come prevedibile, sono maglia nera. In Lombardia il 46% dello stipendio viene “mangiato“ dall’affitto, con una percentuale che sale al 51,77% considerando solo la città di Milano, dove la spesa media è di 838 euro al mese per affittare un appartamento e 680 euro al mese per una singola stanza. Ilgiorno.it - Milano, emergenza casa tra i dipendenti pubblici: affitti troppo alti, in molti rinunciano. A rischio servizi essenziali Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 26 ottobre 2024)– Oltre la metà dello stipendio di un dipendente pubblico neoassunto, a, viene assorbita dal canone d’affitto. A questo si aggiungono le bollette, la spesa alimentare e le altre voci che si sommano nel corso del mese. Il risultato è una fuga dalla città e dai suoi costi insostenibili per chi ha uno stipendio bloccato da anni. Una fotografia scattata da un’indagine del sindacato Usb Pubblico impiego, che ha messo a confronto l’incidenza dell’affitto sullo stipendio in varia città d’Italia. La Lombardia e, come prevedibile, sono maglia nera. In Lombardia il 46% dello stipendio viene “mangiato“ dall’affitto, con una percentuale che sale al 51,77% considerando solo la città di, dove la spesa media è di 838 euro al mese per affittare un appartamento e 680 euro al mese per una singola stanza.

