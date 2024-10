Marchionni punta in alto (Di sabato 26 ottobre 2024) "Parlate fra di voi, aiutatevi, liberate la testa; se avete vinto dei campionati, è perché siete forti". È stato un allenamento incentrato sulla tattica e sui movimenti. Ma, soprattutto, sulle motivazioni. Quelle che, evidentemente, hanno fin qui fatto difetto nelle 7 giornate fin qui disputate. Il primo allenamento di Marco Marchionni ha avuto come leit motiv lo stimolo cerebrale, più che la sinapsi delle gambe. Il quarantaquattrenne nuovo tecnico giallorosso ha dunque preso possesso della ‘cosa giallorossa’, dirigendo la prima seduta, ieri pomeriggio a Glorie, davanti al ds Davide Mandorlini e al collaboratore tecnico Gialuca Olivieri, ma anche ad una dozzina di sportivi che gli hanno dato il benvenuto. Sport.quotidiano.net - Marchionni punta in alto Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) "Parlate fra di voi, aiutatevi, liberate la testa; se avete vinto dei campionati, è perché siete forti". È stato un allenamento incentrato sulla tattica e sui movimenti. Ma, soprattutto, sulle motivazioni. Quelle che, evidentemente, hanno fin qui fatto difetto nelle 7 giornate fin qui disputate. Il primo allenamento di Marcoha avuto come leit motiv lo stimolo cerebrale, più che la sinapsi delle gambe. Il quarantaquattrenne nuovo tecnico giallorosso ha dunque preso possesso della ‘cosa giallorossa’, dirigendo la prima seduta, ieri pomeriggio a Glorie, davanti al ds Davide Mandorlini e al collaboratore tecnico Gialuca Olivieri, ma anche ad una dozzina di sportivi che gli hanno dato il benvenuto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ex Juve, ufficiale: Marchionni riparte dalla Serie D - Marco Marchionni riparte da una nuova panchina in Serie D. Dopo aver allenato Foggia, Novara e Potenza in Serie C, l`ex calciatore di Empoli, Parma, Juventus, Fiorentina. (calciomercato.com)

Addio a Paolo Griseri, firma storica del giornalismo italiano - E' morto improvvisamente a 67 anni, stroncato da un infarto, Paolo Griseri, dagli anni Ottanta uno dei massimi esperti del mondo Fiat, oggi Stellantis, ma anche punto di riferimento della Torino degli ... (ansa.it)

Ravenna FC, chi è il nuovo allenatore - Ravenna, 25 ottobre 2024 – Dopo essere stato il vice di Silvio Baldini alla Carrarese, ha guidato piazze importanti come Foggia e Potenza. Tra le sue esperienze in panchina spicca il campionato di ... (ilrestodelcarlino.it)

L'ex Juve e Parma riparte da una panchina di Serie D: è ufficiale - Nuova esperienza professionale nel girone D alla guida del Ravenna dopo l'ultima partensi in Serie C: c'è l'annuncio ufficiale ... (corrieredellosport.it)