Spazionapoli.it - Kvara e Politano in panchina? Conte spiega tutto in diretta, l'intervista

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Grande attesa per il fischio d’inizio del match tra il Napoli e il Lecce, che apre il sabato della nona giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri vogliono portare a casa un’altra vittoria. Manca sempre meno al fischio d’inizio della sfida tra il Napoli e il Lecce, match valido per la giornata numero nove del campionato di Serie A. Contro i salentini, i partenopei vogliono continuare a vincere e a blindare ulteriormente la vetta della classifica, in attesa del ciclo di big match che si inaugurerà martedì, allo stadio San Siro, contro il Milan. Intanto, Antoniopensa solo alla sfida di quest’oggi, davanti a un Diego Armando Maradona sold out praticamente quasi da una settimana, a dimostrazione di come l’entusiasmo sia ritrovato dalle parti di Fuorigrotta.