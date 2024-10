Kevin Gentilin, lo strazio del papà: «Ho riconosciuto la Vespa blu e il casco. Mio figlio era già morto. Siamo tutti sotto choc» (Di sabato 26 ottobre 2024) CASTELFRANCO (TREVISO) ? «Ho sperato con tutto il cuore che quel ragazzo a terra, immobile, non fosse il mio Kevin. Ma quando ho visto la Vespa blu e il casco bianco mi è crollato Ilgazzettino.it - Kevin Gentilin, lo strazio del papà: «Ho riconosciuto la Vespa blu e il casco. Mio figlio era già morto. Siamo tutti sotto choc» Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di sabato 26 ottobre 2024) CASTELFRANCO (TREVISO) ? «Ho sperato con tutto il cuore che quel ragazzo a terra, immobile, non fosse il mio. Ma quando ho visto lablu e ilbianco mi è crollato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Kevin Gentilin, l'incidente in Vespa e lo strazio del papà: «Ho sperato con tutto il cuore che quel ragazzo a terra non fosse mio figlio» - «Ho sperato con tutto il cuore che quel ragazzo a terra, immobile, non fosse mio figlio». Il papà di Kevin Gentilin, il 15enne morto in un ... (leggo.it)

Kevin Gentilin, l'incidente e lo strazio del papà: «Ho riconosciuto la Vespa e il casco. Mio figlio era già morto» - CASTELFRANCO (TREVISO) – «Ho sperato con tutto il cuore che quel ragazzo a terra, immobile, non fosse il mio Kevin. Ma quando ho visto la Vespa blu e il casco bianco mi è ... (ilmessaggero.it)

Castelfranco è scossa per la morte di Kevin Gentilin, vittima ieri di un incidente stradale - Rosalba Belmonte esaminerà la società palestinese e i rapporti con ANP e le cause delle difficoltà che hanno impedito la formazione di uno stato palestinese ... (oggitreviso.it)

Kevin Gentilin, l’investitore del 15enne sconvolto: «Non l’ho visto arrivare». Aveva paura di quella strada: «Si corre troppo» - CASTELFRANCO (TREVISO) – «Non ho visto la Vespa. Sono distrutto». Non si dà pace l’automobilista che ieri mattina (25 ottobre) ha tagliato la strada al 15enne ... (ilgazzettino.it)