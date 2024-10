Ilgiorno.it - Il pollo "Giannasi” passa alla grande distribuzione. Il fondatore dello storico chiosco: “Ci ingrandiamo ma restiamo noi”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Milano – “Io sono felice. Perché ho trovato un’azienda che ha la mia stessa filosofia e che è infinitamente piùdi me. Quindi potrò sia andare in pensione tranquillo e sereno e sia accontentare mia figlia, che desiderava da tanto tempo espandere l’attività. Io le dissi che, finché ci fossi stato io a tenere le redini in piazza Buozzi, non sarebbe cambiato nulla. Ma adesso i tempi sono maturi”. Dorando, che ha quasi 79 anni, per i milanesi è “il re delallo spiedo”. Il suodi Porta Romana, aperto quasi 60 anni fa, è ormai un’istituzione ed è preso d’assalto a pranzo e a cena. Ora volta pagina entrando nell’orbita di Finiper Canova, gruppo dellaorganizzata ancora oggi controllato dal suo, l’imprenditore ultra novantenne Marco Brunelli.