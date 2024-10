Il ministro Tajani dice che i centri migranti in Albania sono come hotel a tre stelle (Di sabato 26 ottobre 2024) I centri costruiti in Albania per trattenere le persone migranti in attesa che venga lavorata la loro richiesta di asilo sono "non dico come un hotel a cinque stelle, ma almeno di tre, molto meglio di certi centri italiani". Lo ha affermato il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani. "Non ci sono carceri o segregazione", ha aggiunto. Fanpage.it - Il ministro Tajani dice che i centri migranti in Albania sono come hotel a tre stelle Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Icostruiti inper trattenere le personein attesa che venga lavorata la loro richiesta di asilo"non dicouna cinque, ma almeno di tre, molto meglio di certiitaliani". Lo ha affermato ildegli Esteri e leader di Forza Italia Antonio. "Non cicarceri o segregazione", ha aggiunto.

