Dall'attività in Riviera al gelato a Cesena: Divina Gelateria festeggia il compleanno (Di sabato 26 ottobre 2024) Ha festeggiato il primo compleanno dell'avvio dell’attività la Divina Gelateria di Debora Vitali, che ha sede a Pievesestina. “Io e mio marito Gionata - rimarca la titolare - gestiamo un'attività ricettiva in Riviera, ma ugualmente abbiamo voluto aprire una Gelateria. Abitiamo a Sant’Andrea in Cesenatoday.it - Dall'attività in Riviera al gelato a Cesena: Divina Gelateria festeggia il compleanno Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Hato il primodell'avvio dell’ladi Debora Vitali, che ha sede a Pievesestina. “Io e mio marito Gionata - rimarca la titolare - gestiamo un'ricettiva in, ma ugualmente abbiamo voluto aprire una. Abitiamo a Sant’Andrea in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Funerale Leo, la madre: 'Credo nella giustizia terrena e divina' - Palloncini bianchi, fiori bianchi sulla bara bianca e tanta commozione in una chiesa, quella della piccola frazione di Montignano, a Senigallia (Ancona) che non è riuscita a contenere le tantissime pe ... (informazione.it)

Cultura ecclesiastica leccese/1. Tutti i tesori custoditi nella Biblioteca Innocenziana - La biblioteca, l’archivio, il museo, a prescindere se sono periferici, regionali, nazionali, ecclesiastici, non sono da intendere solo come contenitori di cultura, ma e soprattutto come luoghi di scam ... (portalecce.it)