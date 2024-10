Tpi.it - Turchia: un gruppo armato vicino al Pkk rivendica l’attentato alle Turkish Aerospace Industries

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Unlegato al Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) hato l’attacco terroristico compiuto mercoledì 23 ottobre da due attentatori, poi uccisi dforze speciali turche, contro la sede delle(TAI, in turco TUSA?) di Kahramankazan, a circa 40 chilometri dalla capitale Ankara, che ha provocato 5 morti e 22 feriti., ha fatto sapere il Comando del Quartier Generale del Centro di Difesa Popolare (Hsm) in un comunicato diramato su Telegram citando per nome i due autori materiali della strage e pubblicandone le foto e alcune informazioni personali, “è stato portato a termine da una squadra del Battaglione degli immortali” in una operazione “pianificata da tempo”, che “non ha alcun legame con l’agenda politica discussa innell’ultimo mese”.