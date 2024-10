Settimana corta a scuola? La parola ai genitori (Di venerdì 25 ottobre 2024) Settimana corta sì, Settimana corta no? L’istituto comprensivo ‘Faà di Bruno’ di Marotta ha avviato un’indagine conoscitiva per verificare l’opinione dei genitori in merito all’eventuale passaggio, a partire dal prossimo anno scolastico, alla secondaria di primo grado (le medie), da 6 a 5 giorni Settimanali di lezione. La circolare n. 87 sottoscritta dalla dirigente Pia Assunta Maria Palumbo evidenzia, nello specifico, che "l’istituto, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, intende proporre la modifica dell’articolazione oraria Settimanale, distribuendo le 30 ore di lezione nell’arco di 5 giorni alla Settimana (da lunedì a venerdì) in sostituzione del tradizionale orario distribuito su 6 giorni". Ilrestodelcarlino.it - Settimana corta a scuola? La parola ai genitori Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)sì,no? L’istituto comprensivo ‘Faà di Bruno’ di Marotta ha avviato un’indagine conoscitiva per verificare l’opinione deiin merito all’eventuale passaggio, a partire dal prossimo anno scolastico, alla secondaria di primo grado (le medie), da 6 a 5 giornili di lezione. La circolare n. 87 sottoscritta dalla dirigente Pia Assunta Maria Palumbo evidenzia, nello specifico, che "l’istituto, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, intende proporre la modifica dell’articolazione orariale, distribuendo le 30 ore di lezione nell’arco di 5 giorni alla(da lunedì a venerdì) in sostituzione del tradizionale orario distribuito su 6 giorni".

