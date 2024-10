Scompare da casa per 26 ore. I vigili se ne prendono cura (Di venerdì 25 ottobre 2024) Una discussione in casa e la porta si chiude alle spalle. Laura, 38 anni, era scomparsa martedì senza documenti, sprofondando nell’angoscia la famiglia. Temevano un gesto estremo, invece la donna è stata trovata dagli agenti della Polizia locale dopo che aveva vagato per 26 ore. Era in piazzale Ghinaglia, su una panchina del parchetto dietro la Statua della Lavandaia, dove aveva trascorso la notte. Alcuni cittadini hanno avvisato la centrale operativa di viale Resistenza della presenza in via Dei Mille. "I colleghi sono subito andati là – racconta Giovanni Latiano, coordinatore della Polizia locale della Uil – e non hanno trovato nessuno. La donna era in piazzale Ghinaglia. A quel punto avrebbero potuto chiamare un’ambulanza e farla portare al Pronto soccorso. Invece sono andati oltre il loro compito". Ilgiorno.it - Scompare da casa per 26 ore. I vigili se ne prendono cura Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Una discussione ine la porta si chiude alle spalle. Laura, 38 anni, era scomparsa martedì senza documenti, sprofondando nell’angoscia la famiglia. Temevano un gesto estremo, invece la donna è stata trovata dagli agenti della Polizia locale dopo che aveva vagato per 26 ore. Era in piazzale Ghinaglia, su una panchina del parchetto dietro la Statua della Lavandaia, dove aveva trascorso la notte. Alcuni cittadini hanno avvisato la centrale operativa di viale Resistenza della presenza in via Dei Mille. "I colleghi sono subito andati là – racconta Giovanni Latiano, coordinatore della Polizia locale della Uil – e non hanno trovato nessuno. La donna era in piazzale Ghinaglia. A quel punto avrebbero potuto chiamare un’ambulanza e farla portare al Pronto soccorso. Invece sono andati oltre il loro compito".

