Nuovo corso arbitri per l’Aia Valdarno (Di venerdì 25 ottobre 2024) Arezzoi, 25 ottobre 2024 – La sezione arbitri Figc-Aia del Valdarno ha aperto le iscrizioni per il Nuovo corso per direttori di gara. "Un’opportunità unica - hanno detto i fischietti valdarnesi - per tutti i giovani e gli appassionati di calcio". Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno tra i 14 e i 40 anni e rappresenta un viaggio formativo che va oltre l'aspetto tecnico dell'arbitraggio. Il futuro arbitro sarà guidato attraverso le regole del gioco, la gestione delle dinamiche in campo e le competenze necessarie per affrontare situazioni di gioco con equilibrio e professionalità. "È un'esperienza che preparerà a essere un arbitro, ma aiuterà a sviluppare valori fondamentali come il rispetto, la tolleranza e la leadership", ha spiegato l'Aia Valdarno.Una delle particolarità del. Lanazione.it - Nuovo corso arbitri per l’Aia Valdarno Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Arezzoi, 25 ottobre 2024 – La sezioneFigc-Aia delha aperto le iscrizioni per ilper direttori di gara. "Un’opportunità unica - hanno detto i fischietti valdarnesi - per tutti i giovani e gli appassionati di calcio". Ilè rivolto a tutti coloro che hanno tra i 14 e i 40 anni e rappresenta un viaggio formativo che va oltre l'aspetto tecnico dell'arbitraggio. Il futuro arbitro sarà guidato attraverso le regole del gioco, la gestione delle dinamiche in campo e le competenze necessarie per affrontare situazioni di gioco con equilibrio e professionalità. "È un'esperienza che preparerà a essere un arbitro, ma aiuterà a sviluppare valori fondamentali come il rispetto, la tolleranza e la leadership", ha spiegato l'Aia.Una delle particolarità del.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Il permesso di costruire è scaduto" - sul nuovo Galliera - Italia Nostra annuncia un altro ricorso al Tar - "Il permesso di costruire è scaduto". Italia Nostra annuncia una nuova battaglia contro il nuovo Galliera. Nei prossimi giorni sarà infatti depositato un ricorso al Tar per contestare la validità del permesso di costruire nell'area in cui dovrebbe ... (Genovatoday.it)

“Tutto ciò che è creatività nasce nel liquido amniotico” : il nuovo originale discorso del ministro Giuli alla Biennale di Venezia - La creatività, il corpo umano, l’acqua e il liquido amniotico. Le parole chiave del nuovo intervento del ministro della Cultura Alessandro Giuli sono già fonti per meme e battute sul web. E chissà che non diventino anche materiale per i prossimi ... (Ilfattoquotidiano.it)

Motta : tra tradizione e innovazione con il nuovo corso firmato dallo Chef Bruno Barbieri - Facebook WhatsApp Twitter La storica azienda Motta, parte del Gruppo Bauli, sta affrontando una fase di rinnovamento che unisce tradizione e innovazione nel campo della gastronomia italiana. Approfittando della creatività e dell’abilità ... (Gaeta.it)

Riforma dei Poli di Innovazione in Abruzzo : al via un nuovo percorso di sviluppo regionale - Facebook WhatsApp Twitter In Abruzzo, i Poli di Innovazione si preparano a una significativa riorganizzazione grazie all’impegno dell’assessore alle Attività Produttive, Tiziana Magnacca. Durante un incontro con i rappresentanti dei sei Poli ... (Gaeta.it)