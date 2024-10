Multa a due minorenni senza casco in scooter, la mamma si presenta in caserma pure lei senza casco (Di venerdì 25 ottobre 2024) Quando la mamma di uno dei due si è presentata in caserma per riprendere il figlio, anche lei è arrivata a bordo di uno scooter e pure lei non indossava il casco. La Stradale l'ha Multata. Fanpage.it - Multa a due minorenni senza casco in scooter, la mamma si presenta in caserma pure lei senza casco Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Quando ladi uno dei due si èta inper riprendere il figlio, anche lei è arrivata a bordo di unolei non indossava il. La Stradale l'hata.

